Яку погоду чекати в березні: метеорологи проаналізували і зробили висновок

Згідно зі спостереженнями метеорологів протягом останніх 130 років, після незвичайно теплих зим весни в Україні починаються зі значно вищої за кліматичну норму температури.

Джерело: начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Доніч у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Березні після теплих зим були теплі, значно вище за кліматичну норму".

Деталі: Метеоролог розповіла, що в Україні найтепліші зими за всю історію спостережень з 1891 року були в таких роках: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 рр., а також нинішня зима 2019-2020 рр.

Середня температура повітря у березнях, що слідували за теплими зимами минулих років, складала +5,4, +6 і +1,4 градуса. При цьому кліматична норма для березня по Україні складає 0,8 градуса тепла.

У Києві найтепліші зими за всю історію спостережень були: у 1989-1990 рр., березень після цього показав тепло у +6,9 С (найтепліший з 1881 року у столиці); 2006-2007 рр., березень - +6,3 С (третій найтепліший у рейтингу); 1988-1989 рр., березень - +5,2 С (шостий у рейтингу найтепліших). Кліматична норма для березня у Києві +0,7 С.

Доніч додала, що нинішня зима може стати у столиці найтеплішою за всю історію спостережень. А метеорологічна зима у Києві так і не наступила, і це дійсно аномально.