Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Яку погоду чекати в березні: метеорологи проаналізували і зробили висновок

Середа, 12 лютого 2020, 12:23
Яку погоду чекати в березні: метеорологи проаналізували і зробили висновок

Згідно зі спостереженнями метеорологів протягом останніх 130 років, після незвичайно теплих зим весни в Україні починаються зі значно вищої за кліматичну норму температури.

Джерело: начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса  Срезневського Олена Доніч у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Березні після теплих зим були теплі,  значно вище за кліматичну норму".

Деталі: Метеоролог розповіла, що в Україні найтепліші зими за всю історію спостережень з 1891 року були в таких роках: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 рр., а також нинішня зима 2019-2020 рр.

Середня температура повітря у березнях, що слідували за теплими зимами минулих років, складала +5,4, +6 і +1,4 градуса. При цьому кліматична норма для березня по Україні складає 0,8 градуса тепла.

У  Києві найтепліші зими за всю історію спостережень були: у 1989-1990 рр., березень після цього показав тепло у +6,9 С (найтепліший з 1881 року у столиці); 2006-2007 рр., березень - +6,3 С (третій найтепліший у рейтингу); 1988-1989 рр., березень  - +5,2 С (шостий у рейтингу найтепліших). Кліматична норма для березня у Києві +0,7 С.

Доніч додала, що нинішня зима може стати у столиці найтеплішою за всю історію спостережень. А метеорологічна зима у Києві так і не наступила, і це дійсно аномально.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: