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Какую погоду ждать в марте: метеорологи проанализировали и сделали вывод

Среда, 12 февраля 2020, 12:23
Какую погоду ждать в марте: метеорологи проанализировали и сделали вывод

Согласно наблюдениям метеорологов в течение последних 130 лет, после необычайно теплых зим весна в Украине начинается с температуры, которая значительно выше климатической нормы.

Источник: начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы".

Детали: Метеоролог рассказала, что в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в таких годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также нынешняя зима 2019-2020 гг.

Средняя температура воздуха в марте, следовавшем за теплыми зимами прошлых лет, составляла +5,4, +6 и + 1,4 градуса. При этом климатическая норма для марта по Украине составляет 0,8 градуса тепла.

В Киеве теплые зимы за всю историю наблюдений были: в 1989-1990 гг., март после этого показал тепло в +6,9 С (самый теплый с 1881 года в столице); 2006-2007 гг., март - 6,3 С (третий по теплу в рейтинге); 1988-1989 гг., март - 5,2 С (шестой в рейтинге самых теплых). Климатическая норма для марта в Киеве 0,7 С.

Донич добавила, что нынешняя зима может стать в столице самой теплой за всю историю наблюдений. А метеорологическая зима в Киеве так и не наступила, и это действительно аномально.

Евгений Кизилов, УП
Темы: погода
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