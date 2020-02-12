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Погода закрутить шури-мури на День закоханих, "фліртуватиме" циклон Sabine

Середа, 12 лютого 2020, 12:29
Погода закрутить шури-мури на День закоханих, фліртуватиме циклон Sabine

13-14 лютого в Україні очікується послаблення вітру та зменшення опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Деталі: Найближчої доби, 13 лютого, очікується зростання атмосферного тиску, послаблення вітру, зменшення, а в більшості областях і припинення опадів, а також невелике зниження нічної температури,

У четвер у східних, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях невеликий мокрий сніг, на решті території без суттєвих опадів. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу; вдень 0-5° тепла, в Одеській і Миколаївській 4-9° тепла.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 5-10°, удень 2-7° морозу.

У Києві – без суттєвих опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

 
meteo.gov.ua

На п'ятницю, 14 лютого, в Україні без суттєвих опадів, лише у західних областях удень невеликий мокрий сніг і дощ. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний із переходом у західній половині країни на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях 4-9°, у Криму 6-11° тепла.

У Києві – без суттєвих опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

 

Прямо мова Наталі Діденко: "Щось взялася атмосфера за західне узбережжя Європи. Циклон Tomris завтра знову поливатиме дощами та збиватиме штормовими вітрами громадян Великої Британії, Франції, Нідерландів, Бельгії та Німеччини.

З українською погодою фліртуватиме вже відомий нам циклон Sabine, який розташувався далеко на півночі.

Завтра, 13 лютого, переважатиме в Україні волога погода, з періодичним невеликим мокрим снігом. На Заході та Півдні - переважно без опадів, лише в Карпатах – сніг, у Криму – дощ. Температура повітря в більшості областей протягом четверга коливатиметься в межах +1+6 градусів, у південній частині +4+8 градусів.

У Києві 13-го лютого буде багато тюльпанів, орхідей у горщиках та простих вербових котиків, китайських червоних пластикових сердечок, місцями невеликі опади, сильний західний вітер та близько +3, +4 градусів.

Надалі вітряна волога та порівняно тепла погода переважатиме".

 

Довідково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 лютого найвища температура вдень була 10,2° у 1995 році, найнижча вночі -29,1° у 1911 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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