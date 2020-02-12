Погода закрутит шуры-муры на День влюбленных, "пофлиртует" циклон Sabine

13-14 февраля в Украине ожидается ослабление ветра и уменьшение осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В ближайшие сутки, 13 февраля, ожидается рост атмосферного давления, ослабление ветра, уменьшение, а в большинстве областей и прекращение осадков, а также небольшое понижение ночной температуры, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, в Одесской и Николаевской 4-9 ° тепла.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10 °, днем 2-7 ° мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 февраля самая высокая температура днем была 10,2 в 1995г, самая низкая ночью -29,1 в 1911г.

На пятницу, 14 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный с переходом в западной половине страны на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях 4-9°, в Крыму 6-11° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

Прямо речь Натальи Диденко: "Что-то взялась атмосфера за западное побережье Европы. Циклон Tomris завтра снова будет поливать дождями и сбивать штормовыми ветрами граждан Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.

С украинской погодой будет флиртовать уже известный нам циклон Sabine, который расположился далеко на севере.

Завтра, 13 февраля, будет преобладать в Украине влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом. На Западе и Юге – преимущественно без осадков, лишь в Карпатах – снег, в Крыму – дождь. Температура воздуха в большинстве областей в четверг будет колебаться в пределах + 1 + 6 градусов, в южной части + 4 + 8 градусов.

В Киеве 13-го февраля будет много тюльпанов, орхидей в горшках и простых ивовых котиков, китайских красных пластиковых сердечек, местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3, +4 градусов.

В дальнейшем ветряная влага и относительно теплая погода будут преобладать".

Справка: По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 февраля самая высокая температура днем ​​была 10,2° в 1995 году, самая низкая ночью -29,1° в 1911 году.