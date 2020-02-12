Українець і полька порушили закон, щоб бути разом у Валентинів День

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Середа, 12 лютого 2020, 13:44

20-річного українця і 15-річну польку затримали прикордонники відділу "Шегині". Пара незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну.

Джерело: прикордонна служба України

Дослівно: "Він, 20-річний харків'янин, працював за кордоном, де покохав 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких стосунків, тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми.

Оскільки дівчина не мала документів, що дають право на перетинання кордону, молодик запропонував незаконно подолати кордон".

Деталі: Відзначається, що пара декілька днів планувала свій маршрут, чим привернула увагу прикордонників, які поінформували колег про можливе правопорушення.

 

Тепер іноземку передадуть польським правоохоронцям за угодою про реадмісію, а на українця чекає відповідальність. Наразі обставини правопорушення встановлюються.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба кордон Польща Україна


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