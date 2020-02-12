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Украинец и полька нарушили закон, чтобы быть вместе в Валентинов День

Среда, 12 февраля 2020, 12:44
Украинец и полька нарушили закон, чтобы быть вместе в Валентинов День

20-летнего украинца и 15-летнюю польку задержали пограничники отдела "Шегини". Пара незаконно пересекла границу из Польши в Украину.

Источник: пограничная служба Украины

Дословно: "Он, 20-летний харьковчанин, работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы.

Поскольку девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, молодой человек предложил незаконно преодолеть границу".

Детали: Отмечается, что пара несколько дней планировала свой маршрут, чем привлекла внимание пограничников, которые и сообщили коллегам о возможном правонарушении.

 

Теперь иностранку передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии, а на украинца ждет ответственность. Сейчас обстоятельства правонарушения устанавливаются.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаграницаПольшаУкраина
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