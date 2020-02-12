У січні телеканали майже не згадували анексований Крим – моніторинг

500 переглядів
Середа, 12 лютого 2020, 13:51

У січні питання окупованого Росією Криму фактично не висвітлювалося в телевізійних новинах.

Джерело: моніторинг "Детектор медіа"

Дослівно: "Матеріалів, пов’язаних із Кримом, було загалом сім протягом тижня, але п’ять із них стосувалися подій поза півостровом – судових справ у Росії та рішень російської влади".

 

Деталі: Медійні аналітики моніторять головні випуски новин на основних телеканалах. Вони відзначили також зменшення згадок політичних сил на ТБ у порівнянні з груднем. Що, очевидно, зумовлено низькою політичною активністю у святкові дні.



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Яку погоду чекати в березні: метеорологи проаналізували і зробили висновок
Ситник про випад Авакова: Емоції домінують
Єрмак про воду в Крим: Це особиста думка Арахамії
Соболєв, сина якого вбив снайпер: На мене готують новий замах
Усі новини
поради

Коли доцільно подаватися на кілька вакансій в одну компанію

світ

Коронавірус: що відбувається на лайнері, де перебувають українці на карантині

Кіно

Серіали лютого-2020: "Аутсайдер", "Мертві води", "Незнайомець" та ще чотири новинки