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У січні телеканали майже не згадували анексований Крим – моніторинг

Середа, 12 лютого 2020, 12:51
У січні телеканали майже не згадували анексований Крим – моніторинг

У січні питання окупованого Росією Криму фактично не висвітлювалося в телевізійних новинах.

Джерело: моніторинг "Детектор медіа"

Дослівно: "Матеріалів, пов’язаних із Кримом, було загалом сім протягом тижня, але п’ять із них стосувалися подій поза півостровом – судових справ у Росії та рішень російської влади".

 

Деталі: Медійні аналітики моніторять головні випуски новин на основних телеканалах. Вони відзначили також зменшення згадок політичних сил на ТБ у порівнянні з груднем. Що, очевидно, зумовлено низькою політичною активністю у святкові дні.

"Українська правда" у Threads

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