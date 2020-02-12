В январе телеканалы почти не вспоминали аннексированный Крым – мониторинг

В январе вопрос оккупированного Россией Крыма фактически не освещался в телевизионных новостях.

Источник: мониторинг "Детектор медиа"

Дословно: "Материалов, связанных с Крымом, было всего семь течение недели, но пять из них касались событий вне полуострова - судебных дел в России и решений российских властей".

Детали: Медийные аналитики мониторят главные выпуски новостей на основных телеканалах. Они отметили также уменьшение упоминаний политических сил на ТВ по сравнению с декабрем. Что, очевидно, обусловлено низкой политической активностью в праздничные дни.