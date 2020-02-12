Телефонні шахраї прямо із СІЗО ошукали жінку на 69 тисяч
Двоє ув'язнених у Київському слідчому ізоляторі шахрайським шляхом змусили жінку перевести їм 69 тисяч гривень.
Джерело: пресслужба прокуратури Києва
Деталі: Встановлено, що 11 лютого 2020 року шахраї зателефонували 62-річній жінці та повідомили, що її син нібито потрапив у біду, для вирішення якої необхідно 5 тис. доларів США.
Надалі за вимогою шахраїв жінка перевела на вказаний ними банківський рахунок 53 тис. гривень, а також поповнила рахунки 10 номерів мобільних телефонів, зазначених зловмисниками.
Лише після переказу грошових коштів потерпіла зателефонувала сину та з’ясувала, що з ним все гаразд.
Загальна сума, якою заволоділи шахраї, склала 69 тис. гривень.
Шахраями виявилися двоє ув’язнених Київського СІЗО. Один з них перебуває під вартою за підозрою у розбої та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, інший - за підозрою у вчиненні грабежу.
В ході обшуків у камері, де утримуються вказані особи, виявлено та вилучено мобільні телефони, що використовувались у шахрайстві.
Ув’язненим повідомлено про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає ув’язнення до трьох років. Встановлюються інші учасники злочину.