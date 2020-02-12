Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Телефонные мошенники прямо из СИЗО обманули женщину на 69 тысяч

Среда, 12 февраля 2020, 12:53
Телефонные мошенники прямо из СИЗО обманули женщину на 69 тысяч

Двое заключенных в Киевском следственном изоляторе мошенническим путем заставили женщину перевести им 69000 гривень.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Детали: Установлено, что 11 февраля 2020 мошенники позвонили 62-летней женщине и сообщили, что ее сын якобы попал в беду, для решения которой необходимо 5 тыс. Долларов США.

В дальнейшем по требованию мошенников женщина перевела на указанный ими банковский счет 53 тыс. гривень, а также пополнила счета 10 номеров мобильных телефонов, указанных злоумышленниками.

Лишь после перевода денежных средств потерпевшая позвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке.

Общая сумма, которой завладели мошенники, составила 69 тыс. гривен.

Мошенниками оказались двое заключенных Киевского СИЗО. Один из них находится под стражей по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, другой - по подозрению в совершении грабежа.

В ходе обысков в камере, где содержатся указанные лица, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались в мошенничестве.

Заключенным сообщено о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает заключение до трех лет. Устанавливаются другие участники преступления.

Темы: криминалпрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
криминал
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
Один приговор из 2000 уголовных дел: как силовики "кошмарят" бизнес
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: