Телефонные мошенники прямо из СИЗО обманули женщину на 69 тысяч

Двое заключенных в Киевском следственном изоляторе мошенническим путем заставили женщину перевести им 69000 гривень.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Детали: Установлено, что 11 февраля 2020 мошенники позвонили 62-летней женщине и сообщили, что ее сын якобы попал в беду, для решения которой необходимо 5 тыс. Долларов США.

В дальнейшем по требованию мошенников женщина перевела на указанный ими банковский счет 53 тыс. гривень, а также пополнила счета 10 номеров мобильных телефонов, указанных злоумышленниками.

Лишь после перевода денежных средств потерпевшая позвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке.

Общая сумма, которой завладели мошенники, составила 69 тыс. гривен.

Мошенниками оказались двое заключенных Киевского СИЗО. Один из них находится под стражей по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, другой - по подозрению в совершении грабежа.

В ходе обысков в камере, где содержатся указанные лица, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались в мошенничестве.

Заключенным сообщено о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает заключение до трех лет. Устанавливаются другие участники преступления.