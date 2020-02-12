Під Кабміном мітингують перевізники, вимагають відставки глави МІУ

Під Кабміном у Києві проходить акція протесту міжнародних автомобільних перевізників, які вимагають звільнення глави Мінінфраструктури Владислава Криклія та вдосконалення системи отримання дозволів на перевезення.

Джерело: заява президента Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП) Леоніда Костюченка, відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Як заявив Костюченко, акція протесту спрямована на "подолання кризи в галузі, забезпечення права на працю та стабільну роботу".

З цією метою перевізники вимагають врегулювати ситуацію з видачею дозволів на перевезення та перевірками документів на вантаж під час їх оформлення, скасувати електронне бронювання всіх видів дозволів на перевезення вантажів територією іноземних держав, а також забезпечити громадський контроль використання та повернення дозволів.

Також перевізники вимагають забезпечити унормування попереднього розподілу "дефіцитних" дозволів, прийняти зміни до наказу Мінтрансу №757, яким встановлено порядок видачі дозволів, розробити механізм та розпочати розподіл італійських, австрійських, румунських, угорських (без сплати податку), турецьких (порожніх) та фінських дозволів (в/з третіх країн), а також передбачити резерв 5% дозволів для нових учасників ринку.

В АсМАП вимагають провести переговори з урядами іноземних країн щодо збільшення квоти дефіцитних дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень. Зокрема йдеться про Польщу, Румунію, Австрію, Угорщину та низку інших країн.

Владу закликали розробити та прийняти "Програму будівництва та облаштування стоянок для вантажних транспортних засобів на 2020-2025 роки", зокрема на міжнародних та національних транспортних мережах.

Дослівно: "(Вимагаємо) забезпечити вирішення питання з великими чергами на західному кордоні на виїзді з України (особливо в пунктах пропуску Ягодин, Краковець, Рава-Руська) на державному рівні та запровадити спільний митний та прикордонний контроль з службами суміжних країн".

"Встановити відповідальність вантажовідправника за перевантаження транспортного засобу. Унеможливити безпідставне повторне зважування транспортного засобу на дорогах України та у пунктах пропуску", - заявляють перевізники.

Як заявив Костюченко у коментарі "112 Україна", у січні 2020 року у порівнянні з минулим роком не було здійснено 5200 поїздок.

"Втрати по зарплаті перевізників склали за січень місяць близько 28 млн грн. Окрім того держава втратила з плати в бюджет 32 млн, це тільки без податку на прибуток", - заявив Костюченко.

Деталі: За даними Нацполіції, на вул.Грушевського біля будівлі уряду припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів та тягачів, а на декількох в’їздах до столиці сформовано колони вантажного транспорту, які також планують приєднатися до проведення акції у центрі Києва.

Дослівно: "Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Поліцейські проводять із водіями профілактичні бесіди для запобігання транспортного колапсу у столиці".