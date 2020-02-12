Под Кабмином митингуют перевозчики, требуют отставки главы МИУ

Под Кабмином в Киеве проходит акция протеста международных автомобильных перевозчиков, которые требуют отставки главы Мининфраструктуры Владислава Криклия и усовершенствования системы получения разрешений на перевозки.

Источник: заявление президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Леонида Костюченко, отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Как заявил Костюченко, акция протеста направлена ​​на "преодоление кризиса в отрасли, обеспечение права на труд и стабильную работу".

С этой целью перевозчики требуют урегулировать ситуацию с выдачей разрешений на перевозку и проверками документов на груз во время их оформления, отменить электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств, а также обеспечить общественный контроль использования и возврата разрешений.

Дословно: "Электронное бронирование (разрешений) не имеет ничего общего с возможностью бизнеса планировать свою работу и выполнять заключенные контракты. Процедура бронирования должна быть отменена до завершения тестирования электронного бронирования на примере универсальных разрешений Республики Польша", - заявили в АсМАП.

Детали: Перевозчики требуют обеспечить унормирование предварительного распределения "дефицитных" разрешений, принять изменения в приказ Минтранса №757, которым установлен порядок выдачи разрешений, разработать механизм и начать распределение итальянских, австрийских, румынских, венгерских (без уплаты налога), турецких и финских разрешений (в/из третьих стран), а также предусмотреть резерв 5% разрешений для новых участников рынка.

В АсМАП требуют провести переговоры с правительствами иностранных государств об увеличении квоты дефицитных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок. В частности речь идет о Польше, Румынии, Австрии, Венгрии и ряде других стран.

Дословно: "(Требуем) обеспечить решение вопроса с большими очередями на западной границе на выезде из Украины (особенно в пунктах пропуска Ягодин, Краковец, Рава-Русская) на госуровне и ввести совместный таможенный и пограничный контроль со службами сопредельных стран".

"Установить ответственность грузоотправителя за перегрузки транспортного средства. Исключить безосновательное повторное взвешивание транспортного средства на дорогах Украины и в пунктах пропуска", - заявляют перевозчики.

Детали: В АсМАП также призвали власти разработать и принять "Программу строительства и обустройства стоянок для грузовых транспортных средств на 2020-2025 годы", в частности на международных и национальных транспортных сетях.

Как заявил Костюченко в комментарии "112 Украина", в январе 2020 года по сравнению с прошлым годом не было осуществлено 5200 поездок.

"Потери по зарплате перевозчиков составили за январь месяц около 28 млн грн. Кроме того государство потеряло из налогов в бюджет 32 млн, это только без налога на прибыль", - заявил Костюченко.

Детали: По данным Нацполиции, в связи с запланированным проведением массовых акций в центре Киева усилены меры безопасности.

По данным правоохранителей, на Грушевского возле здания правительства припаркован 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей, а на нескольких въездах в столицу сформированы колонны грузового транспорта, которые также планируют присоединиться к проведению акции в центре Киева.

Дословно: "Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство. Полицейские проводят с водителями профилактические беседы для предотвращения транспортного коллапса в столице".