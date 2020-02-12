4G в киевском метро должно появиться весной, но только на 8 станциях

Внедрение скоростного интернета 4G в киевском метрополитене должно состояться в анонсированные сроки.

Источник: Советник Киевского городского головы Максим Бахматов, пресс-служба КГГА

Прямая речь: "Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки".

Детали: В КГГА состоялась встреча представителей Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады Украины, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, бизнеса, интернет-ассоциаций.

По словам Бахматова, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторы предоставили необходимую техническую документациюя.

Директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут рассказал, что операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро.

По его словам, полная реализация проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности.

В КГГА напомнили, что в марте 2020 года запланирован запуск 4G на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце текущего года и в начале 2021 года скоростной мобильный интернет должен заработать на всех станциях и в тоннелях.