4G в киевском метро должно появиться весной, но только на 8 станциях
Внедрение скоростного интернета 4G в киевском метрополитене должно состояться в анонсированные сроки.
Источник: Советник Киевского городского головы Максим Бахматов, пресс-служба КГГА
Прямая речь: "Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки".
Детали: В КГГА состоялась встреча представителей Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады Украины, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, бизнеса, интернет-ассоциаций.
По словам Бахматова, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторы предоставили необходимую техническую документациюя.
Директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут рассказал, что операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро.
По его словам, полная реализация проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности.
В КГГА напомнили, что в марте 2020 года запланирован запуск 4G на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце текущего года и в начале 2021 года скоростной мобильный интернет должен заработать на всех станциях и в тоннелях.