4G в киевском метро должно появиться весной, но только на 8 станциях

507 просмотров
Среда, 12 февраля 2020, 14:31

Внедрение скоростного интернета 4G в киевском метрополитене должно состояться в анонсированные сроки.

Источник: Советник Киевского городского головы Максим Бахматов, пресс-служба КГГА

Прямая речь: "Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки".

Детали: В КГГА состоялась встреча представителей Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады Украины, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи, бизнеса, интернет-ассоциаций.

По словам Бахматова, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и операторы предоставили необходимую техническую документациюя.

Директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут рассказал, что операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро.

По его словам, полная реализация проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности.

В КГГА напомнили, что в марте 2020 года запланирован запуск 4G на станциях метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце текущего года и в начале 2021 года скоростной мобильный интернет должен заработать на всех станциях и в тоннелях.

Темы: метро интернет Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ проводит обыски в Киевметрострое и Укргазбанке 11 февраля 2020, 15:38
В Киеве хотят переименовать станцию метро "Дорогожичи" 11 февраля 2020, 13:21
Первый зам Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае 10 февраля 2020, 15:04
Все новости
Главные новости
Какую погоду ждать в марте: метеорологи проанализировали и сделали вывод
Сытник о выпаде Авакова: Эмоции доминируют
Ермак о воде в Крым: Это личное мнение Арахамии
Соболев, сына которого убил снайпер:  На меня готовят новое покушение
Все новости
Любовь

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных

спорт

9 мифов о занятиях спортом, в которые вы до сих пор можете верить

Медицина

Все о вирусе папилломы человека: наросты на гениталиях, рак и целибат

Поиск по сайту
Архив
Весь архів