Кличко показав, як покарали вандала за обірвану підсвітку на Алеї художників

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Середа, 12 лютого 2020, 16:17

Уродженець Київської області, затриманий за пошкодження елементів освітлення на Алеї художників у Києві, відбуває громадські роботи.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Кличко запостив відео, яке має стати уроком для інших потенційних вандалів. 20-річний мешканець Бориспільського району Київської області по три години щодня трудиться, прибираючи туристичні об’єкти столиці.

 

Пряма мова: Наш 20-річний "недогерой" уже кілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району, де він і займався вандалізмом. На три тижні – щонайменше по три години щодня, хлопець залучений до громадських робіт. Він уже попрацював на Алеї художників, де відмивав написи з перил; згрібав листя у сквері на Контрактовій площі та прибирав сніг біля кінотеатру "Жовтень"; чистив схили неподалік пам’ятника Магдебурзькому праву.

Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Бо не можна паплюжити те, що створено для громади і гостей Києва! Треба цінувати і берегти красу міста, в якому ми живемо і яке любимо!".

Передісторія:

  • В ніч на 29 січня 2020 року було пошкоджено елементи освітлення на Алеї художників у Києві.
  • Камери відеоспостереження зафіксували, як група молодиків рухалася вздовж оновленої алеї. У цей час один з учасників компанії наблизився до огороджувального паркану та почав демонстративно обривати світлодіодну стрічку, призначену для декоративного освітлення громадського місця. На зауваження своїх знайомих він не відреагував.
  • Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 20-річний мешканець Бориспільського району Київської області.
  • 31 січня 2020 року молодику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю).

Українська правда
Теми: Київ


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