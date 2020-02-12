Кличко показав, як покарали вандала за обірвану підсвітку на Алеї художників

Уродженець Київської області, затриманий за пошкодження елементів освітлення на Алеї художників у Києві, відбуває громадські роботи.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Кличко запостив відео, яке має стати уроком для інших потенційних вандалів. 20-річний мешканець Бориспільського району Київської області по три години щодня трудиться, прибираючи туристичні об’єкти столиці.

Пряма мова: Наш 20-річний "недогерой" уже кілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району, де він і займався вандалізмом. На три тижні – щонайменше по три години щодня, хлопець залучений до громадських робіт. Він уже попрацював на Алеї художників, де відмивав написи з перил; згрібав листя у сквері на Контрактовій площі та прибирав сніг біля кінотеатру "Жовтень"; чистив схили неподалік пам’ятника Магдебурзькому праву.

Я вважаю, що це буде гарним уроком і для хлопця, і для інших потенційних вандалів. Бо не можна паплюжити те, що створено для громади і гостей Києва! Треба цінувати і берегти красу міста, в якому ми живемо і яке любимо!".

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