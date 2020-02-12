Кличко показал, как наказали вандала за оборванную подсветку на Аллее художников

Уроженец Киевской области, задержанный за повреждение элементов освещения на Аллее художников в Киеве, отбывает общественные работы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Кличко запостил видео, которое должно стать уроком для других потенциальных вандалов. Мэр сообщил, что 20-летний житель Бориспольского района Киевской области по 3 часа ежедневно трудится, убирая туристические объекты столицы.

Прямая речь: Наш 20-летний "недогерой" уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом. На три недели - минимум по 3 часа ежедневно, парень привлечен к общественным работам. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Октябрь"; чистил склоны возле памятника Магдебургского права.

Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя поносить то, что создано для общества и гостей Киева! Надо ценить и беречь красоту города, в котором мы живем и которое любим!".

Дополнительно: В прокуратуре Киева "Украинской правде" пояснили, что на сегодня расследование этого инцидента продолжается. Материалы в суд правоохранители еще не направляли, а планируют это сделать в пределах 2 месяцев досудебного следствия (со дня сообщения о подозрении 31.01.2020).

Прямая речь Максимец: "Хорошо, что он по собственному желанию делает полезные для города дела, но не будем забывать, что ему еще надо возместить убытки за совершенное (около 15 тыс. гривен -ред). Суд обязательно это учтет при принятии решения, но это не освобождает его от ответственности".

Предыстория: