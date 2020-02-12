КГГА: Переименование станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр" зависит от киевлян

Решение о переименовании станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр" зависит от результатов электронного голосования на официальном портале Киева.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно в сообщении КГГА: "Рассматривает подобные предложения специально созданный при Киевском городском голове консультативно-совещательный орган - Комиссия по вопросам наименований, в состав которой входят ученые-историки, языковеды, краеведы, памятковеды, архитекторы, а также депутаты Киевсовета и чиновники КГГА .

Если Комиссия примет положительное решение о переименовании, на официальном портале Киева начнется электронное голосование, которое продлится 2 месяца. Во время этого этапа все жители города смогут проголосовать "за" или "против" такой инициативы, или предоставить свое предложение".

Детали: По результатам голосования Комиссия по вопросам наименования должна повторно рассмотреть инициативу и, в зависимости от результатов обсуждения, решит рекомендовать ли Киевскому городскому голове выносить вопрос на сессию Киевсовета.

В КГГА подтвердили, что столичная власть получила предложение переименовать станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр".

По информации Департамента общественных коммуникаций, сейчас вопрос переименования станции метро включен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Дата заседания еще не определена.

Что было раньше: Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "и общественная организация "Марш памяти" обратились к столичной власти с предложением переименовать станцию метро "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр".

Как отмечают инициаторы, такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой трагедии.

Представители фонда подчеркивают, что это место ежегодно посещают десятки тысяч людей со всего мира. Кроме того, в будущем на территории Бабьего Яра будет построен Мемориальный центр, где кроме мемориала будут музейная, образовательная, научно-исследовательская части.

В Благотворительном фонде также отметили, что готовы взять на себя финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования.