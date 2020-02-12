Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів авторства спецслужб РФ

1634 перегляди
Середа, 12 лютого 2020, 16:38

З Facebook і Instagram видалили більше сотні антиукраїнських акаунтів, які вели розвідслужби Росії.

Джерело: адміністрація Facebook

Деталі: Зокрема, із соцмереж видалили 78 аккаунтів Facebook, а також 29 груп, 11 сторінок і 4 аккаунта Instagram, які займалися дезінформацією щодо України і сусідніх з нею країн.

Автори облікових записів видавали себе за місцевих і намагалися впливати на громадську думку всередині країни.

Деякі з них представлялися як місцеві журналісти і намагалися налагодити контакт з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні.

Адміністратори сторінок зазвичай постили контент російською, англійською та українською мовами. Вони поширювали фейки стосовно громадських діячів України, дій Росії в Сирії, а також про нібито витік даних з СБУ про етнічну напруженість в окупованому Криму і про малайзійський "Боїнг", збитий над Україною в 2014 році.

Дослівно: "Хоча люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість, наше розслідування виявило їхні зв'язки з російськими військовими розвідувальними службами".

Адміністрація Facebook навела кілька прикладів таких постів.

 
 
 

Українська правда
Теми: facebook Росія пропаганда


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На рекламі в Instagram Facebook за рік заробив 20 мільярдів доларів — ЗМІ 5 лютого 2020, 14:10
ЗМІ у Німеччині заявили про затримання "кухаря Путіна", в РФ спростовують 11 січня 2020, 21:19
У Facebook і Twitter ліквідували мережу фейкових протрампівськіх акаунтів 23 грудня 2019, 12:43
Усі новини
Головні новини
Нардепці Федині вручили підозру за "погрози президенту"
Яку погоду чекати в березні: метеорологи проаналізували і зробили висновок
Ситник про випад Авакова: Емоції домінують
Єрмак про воду в Крим: Це особиста думка Арахамії
Усі новини
Любов

День Святого Валентина: подарунки для будь-яких закоханих

ТаблоID

Цікаве з церемонії Американської кіноакадемії "Оскар"

безпека

Ефірні олії часто спричинюють отруєння. Правила безпеки