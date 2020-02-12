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Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів авторства спецслужб РФ

Середа, 12 лютого 2020, 15:38
Facebook ліквідував мережу антиукраїнських акаунтів авторства спецслужб РФ

З Facebook і Instagram видалили більше сотні антиукраїнських акаунтів, які вели розвідслужби Росії.

Джерело: адміністрація Facebook

Деталі: Зокрема, із соцмереж видалили 78 аккаунтів Facebook, а також 29 груп, 11 сторінок і 4 аккаунта Instagram, які займалися дезінформацією щодо України і сусідніх з нею країн.

Автори облікових записів видавали себе за місцевих і намагалися впливати на громадську думку всередині країни.

Деякі з них представлялися як місцеві журналісти і намагалися налагодити контакт з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні.

Адміністратори сторінок зазвичай постили контент російською, англійською та українською мовами. Вони поширювали фейки стосовно громадських діячів України, дій Росії в Сирії, а також про нібито витік даних з СБУ про етнічну напруженість в окупованому Криму і про малайзійський "Боїнг", збитий над Україною в 2014 році.

Дослівно: "Хоча люди, які стоять за цією мережею, намагалися приховати свою особистість, наше розслідування виявило їхні зв'язки з російськими військовими розвідувальними службами".

Адміністрація Facebook навела кілька прикладів таких постів.

 
 
 

Українська правда
Теми: facebookРосіяпропаганда
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