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Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов авторства спецслужб РФ

Среда, 12 февраля 2020, 15:38
Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов авторства спецслужб РФ

Из Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые вели разведслужбы России.

Источник: администрация Facebook

Детали: В частности, из соцсетей удалили 78 аккаунта Facebook, а также 29 групп, 11 страниц и 4 аккаунта Instagram, которые занимались дезинформацией относительно Украины и соседних с ней стран.

Автора учетных записей выдавали себя за местных и пытались влиять на общественное мнение внутри страны.

Некоторые из них представлялись как местные журналисты и пытались наладить контакт с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.

Администраторы страниц обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках. Они распространяли фейки об общественных деятелях Украины, действиях России в Сирии, а также о якобы утечке данных из СБУ об этнической напряженности в оккупированном Крыму и о малайзийском "Боинге", сбитом над Украиной в 2014 году.

Дословно: "Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность, наше расследование выявило их связи с российскими военными разведывательными службами".

Администрация Facebook привела несколько примеров таких постов.

 
 
 

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Темы: facebookРосcияпропаганда
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