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Підпільний НПЗ та мережу АЗС із неякісним пальним накрили в Кривому Розі

Середа, 12 лютого 2020, 16:52
Підпільний НПЗ та мережу АЗС із неякісним пальним накрили в Кривому Розі

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці припинили діяльність незаконного нафтопереробного заводу та п’яти автозаправних станцій АЗС із низькоякісним пальним.

Джерело: сайт поліції регіону

Деталі: 10 лютого поліція провела санкціоновані обшуки на території НПЗ та мережі АЗС в різних районах міста.

 

Правоохоронці виявили ємкості, заповнені нафтопродуктами, обладнання та транспорт для перевезення незаконно виготовленого пального.

 

Наразі поліцейські встановлюють власника та  осіб, причетних до організації незаконного бізнесу на території міста та України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Винуватцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: Кривий Рігавтокримінал
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