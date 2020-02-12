Подпольный НПЗ и сеть АЗС с некачественным топливом накрыли в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода и пяти автозаправочных станций АЗС с низкокачественным топливом.
Источник: сайт полиции региона
Детали: 10 февраля полиция провела санкционированные обыски на территории НПЗ и сети АЗС в разных районах города.
Правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки незаконно изготовленного топлива.
Сейчас полицейские устанавливают владельца и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса на территории города и Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.