Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подпольный НПЗ и сеть АЗС с некачественным топливом накрыли в Кривом Роге

Среда, 12 февраля 2020, 16:52
Подпольный НПЗ и сеть АЗС с некачественным топливом накрыли в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода и пяти автозаправочных станций АЗС с низкокачественным топливом.

Источник: сайт полиции региона

Детали: 10 февраля полиция провела санкционированные обыски на территории НПЗ и сети АЗС в разных районах города.

Правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки незаконно изготовленного топлива.

Сейчас полицейские устанавливают владельца и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса на территории города и Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Виновникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Кривой Рогавтокриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кривой Рог
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: