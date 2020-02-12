Поліцейському оголосили підозру за те, що бив кийком і змушував присідати

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Середа, 12 лютого 2020, 19:41
Фото: vinbazar.com

Прокуратура Вінниччини повідомила про підозру поліцейському, який у відділку міста Ямпіль знущався над затриманим.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: Співробітник Ямпільського відділення поліції умисно, безпідставно наносив удари громадянину гумовим кийком та, погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень, примушував його виконувати фізичні вправи".

Деталі: Прокуратура скерувала до суду клопотання про арешт за ч.2 ст.365 КК (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством і діями, що ображають особисту гідність).

Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Передісторія:

  • 8 липня 2019 року поліція розпочала службове розслідування за фактом відео про вчинення правопорушення працівниками Ямпільського відділення поліції.
  • На час розслідування двох поліцейських та керівництво відділення відсторонили від виконання службових обов'язків.

Українська правда
Теми: поліція Вінницька область влада


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