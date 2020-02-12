Поліцейському оголосили підозру за те, що бив кийком і змушував присідати
Середа, 12 лютого 2020, 18:41
Прокуратура Вінниччини повідомила про підозру поліцейському, який у відділку міста Ямпіль знущався над затриманим.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: Співробітник Ямпільського відділення поліції умисно, безпідставно наносив удари громадянину гумовим кийком та, погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень, примушував його виконувати фізичні вправи".
Деталі: Прокуратура скерувала до суду клопотання про арешт за ч.2 ст.365 КК (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством і діями, що ображають особисту гідність).
Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років в’язниці.
Передісторія:
- 8 липня 2019 року поліція розпочала службове розслідування за фактом відео про вчинення правопорушення працівниками Ямпільського відділення поліції.
- На час розслідування двох поліцейських та керівництво відділення відсторонили від виконання службових обов'язків.
Українська правда