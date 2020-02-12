Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полицейскому объявили подозрение за то, что бил дубинкой и заставлял приседать

Среда, 12 февраля 2020, 18:41
Полицейскому объявили подозрение за то, что бил дубинкой и заставлял приседать
Фото: vinbazar.com

Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении полицейскому, который в участке города Ямполь издевался над задержанным.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и, угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения".

Детали: Прокуратура направила в суд ходатайство об аресте по ч.2 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и действиями, оскорбляющими личное достоинство).

Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Предыстория:

  • 8 июля 2019 года полиция начала служебное расследование по факту видео о совершении правонарушения сотрудниками Ямпольского отделения полиции.
  • На время расследования двух полицейских и руководство отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Украинская правда
Темы: полицияВинницкая областьвласть
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...