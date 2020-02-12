Полицейскому объявили подозрение за то, что бил дубинкой и заставлял приседать

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Среда, 12 февраля 2020, 19:41
Фото: vinbazar.com

Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении полицейскому, который в участке города Ямполь издевался над задержанным.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и, угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения".

Детали: Прокуратура направила в суд ходатайство об аресте по ч.2 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и действиями, оскорбляющими личное достоинство).

Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Предыстория:

  • 8 июля 2019 года полиция начала служебное расследование по факту видео о совершении правонарушения сотрудниками Ямпольского отделения полиции.
  • На время расследования двух полицейских и руководство отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Украинская правда
Темы: полиция Винницкая область власть


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