Полицейскому объявили подозрение за то, что бил дубинкой и заставлял приседать

Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении полицейскому, который в участке города Ямполь издевался над задержанным.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и, угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения".

Детали: Прокуратура направила в суд ходатайство об аресте по ч.2 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и действиями, оскорбляющими личное достоинство).

Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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