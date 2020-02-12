Полицейскому объявили подозрение за то, что бил дубинкой и заставлял приседать
784 просмотра
Среда, 12 февраля 2020, 19:41
Прокуратура Винницкой области сообщила о подозрении полицейскому, который в участке города Ямполь издевался над задержанным.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно, безосновательно наносил удары гражданину резиновой дубинкой и, угрожая причинением телесных повреждений, заставлял его выполнять физические упражнения".
Детали: Прокуратура направила в суд ходатайство об аресте по ч.2 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и действиями, оскорбляющими личное достоинство).
Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Предыстория:
- 8 июля 2019 года полиция начала служебное расследование по факту видео о совершении правонарушения сотрудниками Ямпольского отделения полиции.
- На время расследования двух полицейских и руководство отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Украинская правда
powered by lun.ua