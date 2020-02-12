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Росія затримала і відпустила латвійця у розшуку за участь у війні проти України

Середа, 12 лютого 2020, 19:05
Росія затримала і відпустила латвійця у розшуку за участь у війні проти України

У Росії відпустили затриманого 11 лютого громадянина Латвії Бенеса Айо, якого на батьківщині звинувачують в участі у війні проти України на боці проросійських бойовиків.

Як передає "Європейська правда", про це пише російський сайт "Эхо Севера" з посиланням на джерела в поліції.

Чоловік нібито відвідував активістів, які виступають проти будівництва сміттєвого полігону в Архангельській області, а коли планував сісти на поїзд до Москви, його і затримали.

Після появи інформації про затримання Айо прокуратура Латвії 12 лютого заявила, що попросить Росію видати його, пише Delfi.

Водночас депутат Держдуми Сергєй Шаргунов зажадав залишити в Росії Айо на прізвисько "Чорний Ленін".

"Бенес Айо - активний учасник руху "Антимайдан", і в разі його передачі Україні існує реальна загроза його життю і здоров'ю", - написав Шаргунов.

Згодом стало відомо, що його відпустили. "Таким чином, інцидент можна вважати вичерпаним",  - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • Служба безпеки України вже затримувала латвійця 2 квітня 2014 року.
  • Айо закликав у Донецьку чинити тиск на місцеву владу, аби домогтися референдуму про статус областей.
  • У лютому 2015 року його оголосили в розшук. Останніми роками він перебував на окупованій Росією території сходу України і нібито брав активну участь в бойових діях проти ЗСУ.
  • Айо народився в Латвії в 1979 році в родині угандійця і мешканки Латвії російського походження. Він підтримував окупацію Криму Росією.

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Теми: РосіяЛатвіярозшуквійнаДонецьк
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