Россия задержала и отпустила латвийца в розыске за участие в войне против Украины

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Среда, 12 февраля 2020, 20:05

В России отпустили задержанного 11 февраля гражданина Латвии Бенеса Айо, которого на родине обвиняют в участии в войне против Украины на стороне пророссийских боевиков.

Как передает "Европейская правда", об этом пишет российский сайт "Эхо Севера" со ссылкой на источники в полиции.

Мужчина якобы посещал активистов, выступающих против строительства мусорного полигона в Архангельской области, а когда планировал сесть на поезд в Москву, его и задержали.

После появления информации о задержании Айо прокуратура Латвии 12 февраля заявила, что попросит Россию выдать его, пишет Delfi.

В то же время депутат Госдумы Сергей Шаргунов потребовал оставить в России Айо по прозвищу "Черный Ленин".

"Бенес Айо - активный участник движения "Антимайдан", и в случае его передачи Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", - написал Шаргунов.

Позже стало известно, что его отпустили. "Таким образом, инцидент можно считать исчерпанным", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Служба безопасности Украины уже задерживала латвийца 2 апреля 2014 года.
  • Айо призывал в Донецке оказывать давление на местные власти, чтобы добиться референдума о статусе областей.
  • Бенеса Айо объявили в розыск в феврале 2015 года. В последние годы он находился на оккупированной Россией территории востока Украины и якобы принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ.
  • Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии российского происхождения. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией.

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Темы: Росcия Латвия розыск война Донецк


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