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Плавець-марафонець із Криму попросив Зеленського про допомогу

Середа, 12 лютого 2020, 21:43
Плавець-марафонець із Криму попросив Зеленського про допомогу

Севастопольський плавець-марафонець, колишній дисидент і політв’язень Олег Софяник попросив президента Володимира Зеленського допомогти йому залишити територію анексованого Криму. 

Джерело: Олег Софяник у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Пряма мова: "Я відправив заяву президенту Володимиру Зеленському електронною поштою. Я хочу виїхати, але не знаю, що може статися на адміністративному кордоні. Там можуть наркотики підкинути і зброю. 

Мене постійно перевіряють на адмінкордоні: по кілька годин тримають мене, я у них у списках неблагонадійних, у базі даних ФСБ. Я хотів би, щоб Україна захистила мене як свого громадянина, щоб я міг виїхати нарешті з цієї зони".

Деталі: Севастополець також повідомив, що його викликають на прийом у психіатричну лікарню Севастополя і що боїться опинитися у ній ув'язненим.

За відмову від служби в армії і громадянства СРСР Софяника примушували до психіатричного лікування.

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"Українська правда" у Threads

Теми: КримСевастопольЗеленський
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