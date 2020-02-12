Пловец-марафонец из Крыма попросил Зеленского о помощи

Севастопольский пловец-марафонец, бывший диссидент и политзаключенный Олег Софяник попросил президента Владимира Зеленского помочь ему покинуть территорию аннексированного Крыма.

Источник: Олег Софяник в комментарии проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Прямая речь: "Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу выехать, но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие.

Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны".

Детали: Севастополец также сообщил, что его вызывают на прием в психиатрическую больницу Севастополя и боится оказаться в ней заключенным.

За отказ от службы в армии и гражданства СССР Софяника принуждали к психиатрическому лечению.

Читайте также: Севастополец совершил супермарафонский заплыв через Южно-Китайское море