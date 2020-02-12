На мосту метро у Києві поліція влаштувала стрілянину

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Середа, 12 лютого 2020, 23:19

У Києві спецпризначенці поліції стріляли по колесах авто, водій якого намагався втекти і не реагував на попередження.

Джерело: поліція Києва 

Деталі: Працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль на Броварському проспекті для перевірки документів. У салоні авто правоохоронець помітив предмет, схожий на пістолет. 

Під час спілкування водій помітно нервував і зрештою натиснув на педаль газу. Один із спецпризначенців застрибнув у машину правопорушника і намагався його зупинити.

Почалося переслідування – водія попередили про застосування зброї, він ніяк не реагував. Правоохоронці зробили кілька пострілів по колесах автівки. 

Зловмисника зупинили на мосту метро. Ним виявився іноземець 1981 року народження.

Предмет, який знаходився у салоні авто втікача, відправлять на експертизу.

 
 

Українська правда
Теми: Київ поліція авто зброя


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