На мосту метро в Киеве полиция устроила стрельбу

В Киеве спецназовцы полиции стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался скрыться и не реагировал на предупреждения.

Источник: полиция Киева

Детали: Сотрудники полка полиции особого назначения остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов. В салоне авто полицейский заметил предмет, похожий на пистолет.

Во время общения водитель заметно нервничал и в конце концов нажал на педаль газа. Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

Началось преследование. Водителя предупредили о применении оружия, но он никак не реагировал. Правоохранители сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля.

Злоумышленника остановили на мосту метро. Им оказался иностранец 1981 года.

Предмет, который находился в салоне авто беглеца, отправят на экспертизу.