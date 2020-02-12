На мосту метро в Киеве полиция устроила стрельбу

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Среда, 12 февраля 2020, 23:19

В Киеве спецназовцы полиции стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался скрыться и не реагировал на предупреждения.

Источник: полиция Киева

Детали: Сотрудники полка полиции особого назначения остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов. В салоне авто полицейский заметил предмет, похожий на пистолет.

Во время общения водитель заметно нервничал и в конце концов нажал на педаль газа. Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.

Началось преследование. Водителя предупредили о применении оружия, но он никак не реагировал. Правоохранители сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля.

Злоумышленника остановили на мосту метро. Им оказался иностранец 1981 года.

Предмет, который находился в салоне авто беглеца, отправят на экспертизу.

 
 

Украинская правда
Темы: Киев полиция авто оружие


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