На мосту метро в Киеве полиция устроила стрельбу
В Киеве спецназовцы полиции стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался скрыться и не реагировал на предупреждения.
Источник: полиция Киева
Детали: Сотрудники полка полиции особого назначения остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов. В салоне авто полицейский заметил предмет, похожий на пистолет.
Во время общения водитель заметно нервничал и в конце концов нажал на педаль газа. Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить.
Началось преследование. Водителя предупредили о применении оружия, но он никак не реагировал. Правоохранители сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля.
Злоумышленника остановили на мосту метро. Им оказался иностранец 1981 года.
Предмет, который находился в салоне авто беглеца, отправят на экспертизу.