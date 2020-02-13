Джонсон планує кадрові зміни в уряді через Brexit

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Четвер, 13 лютого 2020, 01:02

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначить нових членів уряду, які мають презентувати своє бачення розвитку країни після Brexit та допоможуть подолати суперечки між консерваторами. 

Джерело: Reuters

Деталі: Про нові призначення мають оголосити в цей четвер, 13 лютого. 

Очікується, що зміни будуть не такими радикальними, як припускали раніше. За словами джерела, очільник уряду хоче, щоб кадрова перестановка заклали основи для уряду зараз і на майбутнє. 

"Він хоче просувати покоління талантів, які будуть розвиватись найближчими роками", – повідомило джерело. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Велика Британія Brexit


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