Джонсон планує кадрові зміни в уряді через Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначить нових членів уряду, які мають презентувати своє бачення розвитку країни після Brexit та допоможуть подолати суперечки між консерваторами.

Джерело: Reuters

Деталі: Про нові призначення мають оголосити в цей четвер, 13 лютого.

Очікується, що зміни будуть не такими радикальними, як припускали раніше. За словами джерела, очільник уряду хоче, щоб кадрова перестановка заклали основи для уряду зараз і на майбутнє.

"Він хоче просувати покоління талантів, які будуть розвиватись найближчими роками", – повідомило джерело.

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