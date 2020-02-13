Джонсон планує кадрові зміни в уряді через Brexit
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначить нових членів уряду, які мають презентувати своє бачення розвитку країни після Brexit та допоможуть подолати суперечки між консерваторами.
Джерело: Reuters
Деталі: Про нові призначення мають оголосити в цей четвер, 13 лютого.
Очікується, що зміни будуть не такими радикальними, як припускали раніше. За словами джерела, очільник уряду хоче, щоб кадрова перестановка заклали основи для уряду зараз і на майбутнє.
"Він хоче просувати покоління талантів, які будуть розвиватись найближчими роками", – повідомило джерело.
Нагадаємо:
- 1 лютого Британія перестала бути членом Європейського Союзу.