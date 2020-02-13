Джонсон планирует кадровые изменения в правительстве из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначит новых членов правительства, которые должны презентовать свое видение развития страны после Brexit и помогут преодолеть разногласия между консерваторами.

Источник: Reuters

Детали: О новых назначениях должны объявить в этот четверг, 13 февраля.

Ожидается, что изменения будут не такими радикальными, как предполагали ранее. По словам источника, глава правительства хочет, чтобы кадровая перестановка заложила основы для правительства сейчас и на будущее.

"Он хочет продвигать поколения талантов, которые будут розвиваться дальше в ближайшие годы", – сообщил источник.

Напомним: