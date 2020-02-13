Джонсон планирует кадровые изменения в правительстве из-за Brexit
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Четверг, 13 февраля 2020, 01:02
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначит новых членов правительства, которые должны презентовать свое видение развития страны после Brexit и помогут преодолеть разногласия между консерваторами.
Источник: Reuters
Детали: О новых назначениях должны объявить в этот четверг, 13 февраля.
Ожидается, что изменения будут не такими радикальными, как предполагали ранее. По словам источника, глава правительства хочет, чтобы кадровая перестановка заложила основы для правительства сейчас и на будущее.
"Он хочет продвигать поколения талантов, которые будут розвиваться дальше в ближайшие годы", – сообщил источник.
Напомним:
- 1 февраля Великобритания перестала быть членом Европейского Союза.
Украинская правда
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