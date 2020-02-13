Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Основні держпослуги підключено до сервісу Check, квитанції можна не носити – Дубілет

Четвер, 13 лютого 2020, 08:44
Основні держпослуги підключено до сервісу Check, квитанції можна не носити – Дубілет

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, Міграційна служба, органи реєстрації актів цивільного стану, центри надання адміністративних послуг, обласні держадміністрації відтепер підключено до сервісу check.gov.ua – і громадяни можуть не носити паперові квитанції в ці установи.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook

Пряма мова: "Перемога цього тижня. Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи:

- Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).

- Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).

- РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).

- ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).

- Послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи.

Окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей. Бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями".

Деталі: Дубілет зазначив, що працівники зазначених державних установ отримали службові інструкції. Але якщо хтось із них все ж вимагатиме квитанцію у паперовій формі, він радить дзвонити на гарячу лінію 1545.

До сервісу Check приєднано вже три банки, на стадії підключення – ще 10 установ.

Довідково: Державний сервіс перевірки квитанцій check.gov.ua дозволяє перевірити факт оплати за кодом квитанції. Для цього треба обрати установу та ввести код квитанції.

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: діджиталізаціяДубілет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
діджиталізація
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Колумбія та Замбія – Федоров
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: