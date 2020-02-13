Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, Міграційна служба, органи реєстрації актів цивільного стану, центри надання адміністративних послуг, обласні держадміністрації відтепер підключено до сервісу check.gov.ua – і громадяни можуть сплачувати їхні послуги онлайн.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook

Пряма мова: "Перемога цього тижня. Ми підключили до сервісу check.gov.ua всі основні державні органи:



- Сервісні центри МВС (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо).



- Міграційна служба (паспорти, закордонні паспорти тощо).



- РАЦСи (усі послуги з народження, шлюбу тощо).



- ЦНАПи (послуги Міграційної служби та РАЦСів).



- Послуги в Обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

Це означає, що українцям більше не потрібно буде гаяти час на те, щоб принести в ці органи банківські квитанції про сплату. Можна просто сплачувати послуги через Інтернет-банк або мобільний банківський додаток (можна прямо на місці) та дати номер квитанції працівнику державної установи.

Окрім часу, для українців це буде заощадження і грошей. Бо часто саме через вимогу паперових квитанцій люди вимушені сплачувати послуги через "місцеві" банки з гігантськими комісіями".

Деталі: Дубілет зазначив, що працівники зазначених державних установ отримали службові інструкції. Але якщо хтось із них все ж вимагатиме квитанцію у паперовій формі, він радить дзвонити на гарячу лінію 1545.

До сервісу Check приєднано вже три банки, на стадії підключення – ще 10 установ.