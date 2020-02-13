Основные госуслуги подключены к сервису Check, квитанции можно не носить – Дубилет

Сервисные центры Министерства внутренних дел, Миграционная служба, органы регистрации актов гражданского состояния, центры предоставления административных услуг, областные госадминистрации отныне подключены к сервису check.gov.ua – и граждане могут не носить бумажные квитанции в эти учреждения.

Источник: министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook

Прямая речь: "Победа этой недели. Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы:

- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).

- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).

- ЗАГСы (все услуги касательно рождения, брака и т.п.).

- ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения.

Кроме времени, для украинцев это будет и сбережение денег. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями".

Детали: Дубилет отметил, что работники указанных государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если кто-то из них все же потребует квитанцию ​​в бумажной форме, он советует звонить на горячую линию 1545.

К сервису Check подключились уже три банка, на стадии подключения – еще 10 учреждений.

Справка: Государственный сервис проверки квитанций check.gov.ua позволяет проверить факт оплаты по коду квитанции. Для этого надо выбрать учреждение и ввести код квитанции.