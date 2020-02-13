Територію заводу на "Либідській" у Києві забудують житлом

На місці "Київського електротранспортного заводу", що поблизу метро "Либідська" у Києві, планують звести 9 житлових багатоповерхівок з паркінгом, багатофункціональним комплексом та школою на 990 місць.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані сайту Держархбудінспекції

Дослівно: "ПАТ "Київський електротранспортний завод" у лютому зареєстрував повідомлення про початок підготовчих робіт з реконструкції будівель по вулиці Великій Васильківській, 143/2 у Печерському районі Києва.

Реконструкція полягає у будівництві на ділянці площею 5,33 га дев’яти багатоповерхових житлових будівель з паркінгом, багатофункціональним комплексом та загальноосвітньої школи на 990 учнівських місць".

Деталі: Відзначається, що вказана ділянка є промисловою зоною, де будівництво житла відповідно до Генерального плану столиці заборонене.

Однак 19 грудня 2019 року Київрада затвердила Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару Дружби народів у Печерському районі Києва, яким дозволила будівництво житла на місці заводу.

У рішенні зазначалося, що наразі дана ділянка "не використовується за призначенням як промислова територія, а також має негативний вплив на прилеглу житлову забудову". Тому депутати врахували "інвестиційні наміри" "Київського електротранспортного заводу", який запропонував забудувати вказану промзону житлом.

Замовником будівництва є ПАТ "Київський електротранспортний завод", а підрядником – ТОВ "Канбуд", співзасновником якого є колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка Ігор Ніконов.

Кінцевим бенефіціарним власником ПАТ "Київський електротранспортний завод" є Марія Антонова, власник істотної участі – Роман Дідух.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ділянку, на якій розташований завод, контролювало оточення п’ятого президента Петра Порошенка.