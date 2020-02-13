Територію заводу на "Либідській" у Києві забудують житлом

1369 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 09:53
Фото: fotografersha.livejournal.com

На місці "Київського електротранспортного заводу", що поблизу метро "Либідська" у Києві, планують звести 9 житлових багатоповерхівок з паркінгом, багатофункціональним комплексом та школою на 990 місць.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані сайту Держархбудінспекції

Дослівно: "ПАТ "Київський електротранспортний завод" у лютому зареєстрував повідомлення про початок підготовчих робіт з реконструкції будівель по вулиці Великій Васильківській, 143/2 у Печерському районі Києва.

 

Реконструкція полягає у будівництві на ділянці площею 5,33 га дев’яти багатоповерхових житлових будівель з паркінгом, багатофункціональним комплексом та загальноосвітньої школи на 990 учнівських місць".

Деталі: Відзначається, що вказана ділянка є промисловою зоною, де будівництво житла відповідно до Генерального плану столиці заборонене.

Однак 19 грудня 2019 року Київрада затвердила Детальний план території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверської та бульвару Дружби народів у Печерському районі Києва, яким дозволила будівництво житла на місці заводу.

 

У рішенні зазначалося, що наразі дана ділянка "не використовується за призначенням як промислова територія, а також має негативний вплив на прилеглу житлову забудову". Тому депутати врахували "інвестиційні наміри" "Київського електротранспортного заводу", який запропонував забудувати вказану промзону житлом.

Замовником будівництва є ПАТ "Київський електротранспортний завод", а підрядником – ТОВ "Канбуд", співзасновником якого є колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка Ігор Ніконов.

Кінцевим бенефіціарним власником ПАТ "Київський електротранспортний завод" є Марія Антонова, власник істотної участі – Роман Дідух.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ділянку, на якій розташований завод, контролювало оточення п’ятого президента Петра Порошенка.

Теми: Київ будівництво житло


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На мосту метро у Києві поліція влаштувала стрілянину 12 лютого 2020, 23:19
Центральний вокзал у Києві евакуювали 12 лютого 2020, 17:11
КМДА: Перейменування станції метро "Дорогожичі" на "Бабин Яр" залежить від киян 12 лютого 2020, 16:28
Усі новини
Головні новини
Основні держпослуги вже можна оплатити онлайн через сервіс Check – Дубілет
MH17: Нідерланди відмовили РФ у праві судити росіян, звинувачених у збитті літака
У ДТП мікроавтобуса в Росії загинули 8 українців, ще один травмований – МЗС
Коронавірус: зміна критеріїв діагностики дала стрибок кількості хворих
Усі новини
безпека

Інтернет у школі: не відібрати гаджет, а розповісти про безпеку

поради

Коли доцільно подаватися на кілька вакансій в одну компанію

Кіно

Серіали лютого-2020: "Аутсайдер", "Мертві води", "Незнайомець" та ще чотири новинки