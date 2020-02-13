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Прокурор, який не знайшов доказів проти Бойка, отримав частку бізнесу від його оточення - ЗМІ

Четвер, 13 лютого 2020, 10:16
Прокурор, який не знайшов доказів проти Бойка, отримав частку бізнесу від його оточення - ЗМІ

Колишній перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, який розслідував причетність нардепа Юрія Бойка до оборудок Сергія Курченка зі скрапленим газом, став співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води", що належало людям з оточення нардепа.

Джерело: "Наші гроші. Львів".

Деталі: "Трускавецькі лікувальні води" були створені в 2016 році. До лютого поточного року його власником було ПАТ "Трускавецькурорт".

Власниками "Трускавецькурорт" є  ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Хантер" (67%) та ТОВ "Поліінвестгрупп" (33%).

Бенефіціаром "Поліінвестгрупп" вказаний Максим Шапошніков. Раніше фірма була повноцінним власником "Трускавецькурорт", через компанію "DV corporation limited" була пов’язана з Юлієм Іоффе. Який був заступником Юрія Бойка в міністерстві ПЕК.

Головою наглядової ради "Трускавецькурорту" є Павло Якубенко, а до складу ради входить його син Володимир Якубенко, який раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу України" та очолював ДК "Газ України". Також наглядової ради "Трускавецькурорту" входить Вадим Український – віце-президент ДП НАЕК "Енергоатом". Він раніше працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" та радником Бойка, коли той був міністром ПЕК.

За даними Youcontrol, з 4 лютого новими власниками "Трускавецькі лікувальні води". стали четверо мешканців Києва та Київської області: Карлос Карапетян, Світлана Корнійко, Олександр Стельмащук та Володимир Жербицький.

Стельмащук донедавна був директором закритого венчурного фонду "Хантер", що управляє ПрАТ "Трускавецькурорт". Його доля в статутному фонді фірми становить 24%. Карлос Карапетян, окрім трускавецького підприємства, є засновником київського ТОВ "Парк-Авеню".

Світлана Корнійко володіє низкою фірм, що займаються діяльністю готелів та ресторанів, а також будівництвом.

Жербицький був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса і пішов на пенсію в жовтні 2017 року. Серед його справ було розслідування оборудок Сергія Курченка в банківській сфері та зі скрапленим газом.

У 2017 році тоді ще депутат фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що в справі зі скрапленим газом ГПУ ще в 2015 році підготувала звернення до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканості та затримання нардепа Бойка, якого вважала "учасником злочинної організації Сергія Курченка". Він підозрювався в тому, що на посаді міністра ПЕК сприяв завищенню обсягів скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для приватних підприємств.

Заява до парламенту не була передана, а в 2016 році Військова прокуратура заявила, що Бойко допитаний в справі Курченка як свідок. Для притягнення ексміністра палива та енергетики до відповідальності забракло доказів.

ГПУ заявила, що схема зі зрідженим газом завдала державі збитки в 2 млрд грн.

Реакція ОГП: Пізніше в день публікації цієї новини Офіс генпрокурора повідомив, про початок провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першим заступником головного військового прокурора  на підставі повідомлення у засобах масової інформації.

"Українська правда" в Threads

Теми: БойкоКурченкопрокуратура
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