Прокурор, который не нашел доказательств против Бойко, получил долю бизнеса от его окружения - СМИ

Бывший первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к махинациям Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.

Источник: Наші гроші. Львів.

Детали: "Трускавецкие лечебные воды" были созданы в 2016 году. До февраля текущего года его владельцем было ЗАО "Трускавецкурорт".

Владельцами "Трускавецкурорт" является ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Хантер" (67%) и ООО "Полиинвестгрупп" (33%).

Бенефициаром "Полиинвестгрупп" указан Максим Шапошников. Ранее фирма была полноценным владельцем "Трускавецкурорт", через компанию "DV corporation limited" была связана с Юлием Иоффе. Который был заместителем Юрия Бойко в министерстве ТЭК.

Председателем наблюдательного совета "Трускавецкурорт" является Павел Якубенко, а в состав совета входит его сын Владимир Якубенко, который ранее работал заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" и возглавлял ДК "Газ Украины". Также в наблюдательный совет "Трускавецкурорт" входит Вадим Украинский – вице-президент ГП НАЭК "Энергоатом". Он ранее работал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и советником Бойко, когда тот был министром ТЭК.

По данным Youcontrol, с 4 февраля новыми владельцами "Трускавецкие лечебные воды". стали четверо жителей Киева и Киевской области: Карлос Карапетян, Светлана Корнийко, Александр Стельмащук и Владимир Жербицкий.

Стельмащук недавно был директором закрытого венчурного фонда "Хантер", управляющей ЗАО "Трускавецкурорт". Его судьба в уставном фонде компании составляет 24%. Карлос Карапетян, кроме трускавецкого предприятия, является основателем киевского ООО "Парк-Авеню".

Светлана Корнийко обладает рядом фирм, занимающихся деятельностью отелей и ресторанов, а также строительством.

Жербицкий был первым заместителем военной прокурора Украины Анатолия Матиос и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование махинаций Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

В 2017 году тогда еще депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что в деле со сжиженным газом ГПУ еще в 2015 году подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности и задержании нардепа Бойко, которого считала "участником преступной организации Сергея Курченко". Он подозревался в том, что в качестве министра ТЭК способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, который через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий.

Заявление в парламент не было передано, а в 2016 году Военная прокуратура заявила, что Бойко допрошен по делу Курченко как свидетель. Для привлечения экс-министра топлива и энергетики к ответственности не хватило доказательств.

ГПУ заявила, что схема со сжиженным газом нанесла государству ущерб в 2 млрд грн.