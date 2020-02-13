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Депутати поїдуть вчитися у США, але у вільний час – голова партії "Слуга народу"

Четвер, 13 лютого 2020, 10:30
Депутати поїдуть вчитися у США, але у вільний час – голова партії Слуга народу

Народні депутати фракції "Слуга народу" поїдуть на навчання в США у вільний від роботи у Верховній Раді час.

Джерело: перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Корнієнка, вчитися зможуть депутати з усіх парламентських сил, але оскільки фракція "Слуга народу" найбільша, то, згідно із квотним принципом, у групі буде більше депутатів президентської партії.

Пряма мова: "Не тільки наші – з усього парламенту. Є така програма, вона давно існує... Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п'ять днів провести в Конгресі США, ще пару днів – ближче до місцевого самоврядування ...

Тут питання графіка! Ми зараз ставимо у пріоритет відвідування Ради, комітетів і виконання пов'язаних із цим завдань, тобто все інше – у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде.

Наскільки я пам'ятаю, у березні тільки перша група поїде, якщо ми по датах із ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде".

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна РадаСтельмах
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