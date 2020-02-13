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Депутаты поедут учиться в США, но в свободное время – глава партии "Слуга народа"

Четверг, 13 февраля 2020, 10:30
Депутаты поедут учиться в США, но в свободное время – глава партии Слуга народа

Народные депутаты фракции "Слуга народа" поедут на учебу в США в свободное от работы в Верховной Раде время.

Источник: первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Корниенко, учиться смогут депутаты из всех парламентских сил, но поскольку фракция "Слуга народа" самая крупная, то, согласно квотному принципу, в группе будет больше депутатов президентской партии.

Прямая речь: "Не только наши – со всего парламента. Есть такая программа, она давно существует… Это такие учебно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней – ближе к местному самоуправлению…

Тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть все остальное – в свободное от работы время. Это опять же, если оно будет.

Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдемся. Потому что отпускать десять депутатов в важную пленарную неделю тоже никто не будет".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная РадаСтельмах
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