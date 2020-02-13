В "Слузі народу" хочуть реформу децентралізації до місцевих виборів

2181 перегляд
Четвер, 13 лютого 2020, 12:05

У партії "Слуга народу" вважають, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів.

Джерело: глава партії, перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Так, у нас є план. Можна за дві сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3-4 вересня голосувати 300 (300 голосів за законопроект" Про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади"). Четверта сесія як раз дуже вдало починається - першого вересня, а виборчий процес (на місцевих виборах - ІФ) починається п'ятого вересня".

Деталі: За словами Корнієнка, в найближчі два тижні в регіонах проведуть обговорення законопроекту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Парламентарій розповів, що вони пройдуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі - на невеликих форумах, по кілька сотень людей.

Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням у Києві, де будуть представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти, представники донорів.

Після нього партія буде виходити на концепцію, потім - комісія з правової реформи, де все це фіналізується. До кінця лютого - початку березня "Слуга народу" планує вийти на текст.

Корнієнко також нагадав, що зараз готується до другого читання законопроект №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", після прийняття якого Кабмін зможе внести новий проект адміністративного устрою країни, "в якому і пройдуть місцеві вибори".

За його словами, основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроекту №2598 "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади" стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді.

Теми: децентралізація Слуга народу реформи законодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Раді Європи закликали до змін Конституції України для завершення децентралізації 8 лютого 2020, 10:23
Пів тисячі "слуг" зберуть вчитися децентралізації в КВЦ "Парковий" 5 лютого 2020, 12:53
У "Слузі народу" незадоволені регіональною політикою Зеленського 4 лютого 2020, 07:26
Усі новини
Головні новини
Росіяни ставляться до України гірше, ніж українці до РФ
Основні держпослуги підключено до сервісу Check, квитанції можна не носити – Дубілет
MH17: Нідерланди відмовили РФ у праві судити росіян, звинувачених у збитті літака
У ДТП мікроавтобуса в Росії загинули 8 українців, ще один травмований – МЗС
Усі новини
ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих

здоров'я

7 фактів про чоловічі яєчка, які варто знати всім

Кіно

Як голосують за "Оскар" та чи має там місце необ'єктивність