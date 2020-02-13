В "Слузі народу" хочуть реформу децентралізації до місцевих виборів

У партії "Слуга народу" вважають, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів.

Джерело: глава партії, перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Так, у нас є план. Можна за дві сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3-4 вересня голосувати 300 (300 голосів за законопроект" Про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади"). Четверта сесія як раз дуже вдало починається - першого вересня, а виборчий процес (на місцевих виборах - ІФ) починається п'ятого вересня".

Деталі: За словами Корнієнка, в найближчі два тижні в регіонах проведуть обговорення законопроекту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Парламентарій розповів, що вони пройдуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі - на невеликих форумах, по кілька сотень людей.

Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням у Києві, де будуть представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти, представники донорів.

Після нього партія буде виходити на концепцію, потім - комісія з правової реформи, де все це фіналізується. До кінця лютого - початку березня "Слуга народу" планує вийти на текст.

Корнієнко також нагадав, що зараз готується до другого читання законопроект №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", після прийняття якого Кабмін зможе внести новий проект адміністративного устрою країни, "в якому і пройдуть місцеві вибори".

За його словами, основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроекту №2598 "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади" стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді.