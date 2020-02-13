В "Слуге народа" хотят реформу децентрализации до местных выборов

В партии "Слуга народа" полагают, что реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов.

Источник: глава партии, первый зампредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти"). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – первого сентября, а избирательный процесс (на местных выборах – ИФ) начинается пятого сентября".

Детали: По словам Корниенко, в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти". Парламентарий рассказал, что они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли – на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров.

После него партия будет выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. К концу февраля – началу марта "Слуга народа" планирует выйти на текст.

Корниенко также напомнил, что сейчас готовится ко второму чтению законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", после принятия которого Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, "в котором и пройдут местные выборы".

По его словам, основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти" стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде.