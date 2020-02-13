Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трьом митникам і капітану оголосили підозру у "справі Курченка"

Четвер, 13 лютого 2020, 11:32
Трьом митникам і капітану оголосили підозру у справі Курченка

Трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна повідомлено про підозру у причетності до оборудок із нафтопродуктами на користь бізнесмена Сергія Курченка.

Джерело: пресслужба прокуратури Одеської області, яка не називає жодного імені

Деталі: Правоохоронці Одещини розслідують незаконну схему продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена.

У грудні 2019 року затримали посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

Не маючи законних підстав, він вилучав у митницях 8 областей оригінали документів щодо "ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу".

Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Завдяки вилученим у податківця документам правоохоронці встановили "нові факти оборудок із нафтопродуктами та фігурантів злочинної схеми".

Дослівно прокуратура: "12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.

З’ясовано, що службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

В свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.

У ході розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці".

"Українська правда" в Threads

Теми: КурченконафтаОдеська областьпрокуратурамитниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Курченко
Зеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски і Курченка
Суд дозволив заочне розслідування у "справі Курченка" на 2,6 мільярда
Зеленський і Шефір намагалися незаконно вивести активи з банку Курченка – "Схеми"
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: