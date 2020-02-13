Трьом митникам і капітану оголосили підозру у "справі Курченка"

358 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 12:32

Трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна повідомлено про підозру у причетності до оборудок із нафтопродуктами на користь бізнесмена Сергія Курченка.

Джерело: пресслужба прокуратури Одеської області, яка не називає жодного імені

Деталі: Правоохоронці Одещини розслідують незаконну схему продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена.

У грудні 2019 року затримали посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

Не маючи законних підстав, він вилучав у митницях 8 областей оригінали документів щодо "ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу".

Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Завдяки вилученим у податківця документам правоохоронці встановили "нові факти оборудок із нафтопродуктами та фігурантів злочинної схеми".

Дослівно прокуратура: "12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.

З’ясовано, що службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

В свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.

У ході розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці".

Теми: Курченко нафта Одеська область прокуратура митниця


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прокурор, який не знайшов доказів проти Бойка, отримав частку бізнесу від його оточення - ЗМІ 13 лютого 2020, 11:16
Конфісковане майно Курченка у Харкові повернули державі - ОДА 4 січня 2020, 17:17
Курченко програв перший суд щодо оскарження 15-мільйонного штрафу 12 грудня 2019, 15:48
Усі новини
Головні новини
Росіяни ставляться до України гірше, ніж українці до РФ
Основні держпослуги підключено до сервісу Check, квитанції можна не носити – Дубілет
MH17: Нідерланди відмовили РФ у праві судити росіян, звинувачених у збитті літака
У ДТП мікроавтобуса в Росії загинули 8 українців, ще один травмований – МЗС
Усі новини
ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих

здоров'я

7 фактів про чоловічі яєчка, які варто знати всім

Кіно

Як голосують за "Оскар" та чи має там місце необ'єктивність