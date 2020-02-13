Трьом митникам і капітану оголосили підозру у "справі Курченка"

Трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна повідомлено про підозру у причетності до оборудок із нафтопродуктами на користь бізнесмена Сергія Курченка.

Джерело: пресслужба прокуратури Одеської області, яка не називає жодного імені

Деталі: Правоохоронці Одещини розслідують незаконну схему продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена.

У грудні 2019 року затримали посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

Не маючи законних підстав, він вилучав у митницях 8 областей оригінали документів щодо "ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу".

Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Завдяки вилученим у податківця документам правоохоронці встановили "нові факти оборудок із нафтопродуктами та фігурантів злочинної схеми".

Дослівно прокуратура: "12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.

З’ясовано, що службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.

В свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.

У ході розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці".