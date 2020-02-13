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Трем таможенникам и капитану объявили подозрение по "делу Курченко"

Четверг, 13 февраля 2020, 11:32
Трем таможенникам и капитану объявили подозрение по делу Курченко

Трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна сообщено о подозрении в причастности к махинациям с нефтепродуктами в пользу бизнесмена Сергея Курченко.

Источник: пресс служба прокуратуры Одесской области, которая не называет ни одного имени

Детали: Правоохранители Одесской области расследуют незаконную схему продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена.

В декабря 2019 году задержали чиновника налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы помогал участникам преступной схемы избегать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Не имея законных оснований, он изымал в таможнях 8 областей оригиналы документов на "ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену беглецу".

Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Благодаря изъятым у налоговика документам правоохранители установили "новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы".

Дословно прокуратура: "12 февраля прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.

Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.

В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки.

В целом по указанной схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб в почти 600 млн гривен.

В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни"

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Темы: КурченконефтьОдесская областьпрокуратуратаможня
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