У п'ятницю вітер нарешті вщухне, мокрий сніг – лише в одному регіоні

У п’ятницю в Україні без опадів, лише на Заході ймовірні мокрий сніг та дощ, вночі – мінусова температура, вдень – зі знаком плюс.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "У більшості областей України нарешті вітер заспокоїться, очікується південним, опади малоймовірні і навіть можна буде побачити сонце. Лише в західних областях набіжить хмарність, пройдуть мокрий сніг та дощ.

Але на Заході України чудових місць для романтичних посиденьок достатньо, тому буде де сховатися від негоди. Хіба що туристам бажано краще гори завтра пропустити. Близкість циклону, атмосферний фронт".

Деталі: Температура повітря вдень 14 лютого коливатиметься в межах +1+6 градусів, на Півдні +5+8, в Криму до +10 градусів.

У Києві в п’ятницю – ані дощу, ані снігу не очікується. Вітер південний, невеликий, максимум помірний. Вночі підморозить до -2-4 градусів, а вдень потепліє до +5 градусів.

За словами Діденко, на Стрітення (15 лютого) погода особливо не зміниться, хіба на Півночі трохи побільшає хмар та з`являться невеликі опади.