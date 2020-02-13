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В пятницу ветер наконец утихнет, мокрый снег – только в одном регионе

Четверг, 13 февраля 2020, 11:34
В пятницу ветер наконец утихнет, мокрый снег – только в одном регионе

В пятницу в Украине без осадков, лишь на Западе вероятны мокрый снег и дождь, ночью будет минусовая температура, днем ​​– со знаком плюс.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "В большинстве областей Украины наконец ветер успокоится, ожидается южным, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце. Только в западных областях набежит облачность, пройдут мокрый снег и дождь.

Но на Западе Украины достаточно замечательных мест для романтических посиделок, поэтому будет где укрыться от непогоды. Разве что туристам желательно лучше горы завтра пропустить. Близость циклона, атмосферный фронт".

Детали: Температура воздуха днем ​​14 февраля будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге +5 +8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве в пятницу – ни дождя, ни снега не ожидается. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а днем ​​потеплеет до +5 градусов.

 

По словам Диденко, на Сретение (15 февраля) погода особо не изменится, разве на Севере станет облачнее и появятся небольшие осадки.

Украинская правда
Темы: погода
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