Аеропорт у Білій Церкві буде міжнародним – голова Київської ОДА

Запланований у Білій Церкві аеропорт повинен отримати статус міжнародного, заявив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Чернишов.

Джерело: Чернишов на пресконференції, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукост.

Наш перший аеропорт "Біла Церква" отримає статус міжнародного і залучить нові авіакомпанії. Уже цього року ми розробляємо відповідну документацію, а також плануємо прискорити перетворення цього аеропорту на міжнародний".

Деталі: За словами Чернишова, серед іншого планується відкриття пункту пропуску через державний кордон, а в подальшому – будівництво пасажирського і вантажного терміналів.

Голова Київської ОДА наголосив, що поруч з аеропортом розташована залізниця – і це створить "унікальний комфортний хаб для перевізників".

На думку влади, це має позитивно вплинути на розвиток туризму й економіки України.

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