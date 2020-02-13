Аеропорт у Білій Церкві буде міжнародним – голова Київської ОДА
Запланований у Білій Церкві аеропорт повинен отримати статус міжнародного, заявив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Чернишов.
Джерело: Чернишов на пресконференції, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукост.
Наш перший аеропорт "Біла Церква" отримає статус міжнародного і залучить нові авіакомпанії. Уже цього року ми розробляємо відповідну документацію, а також плануємо прискорити перетворення цього аеропорту на міжнародний".
Деталі: За словами Чернишова, серед іншого планується відкриття пункту пропуску через державний кордон, а в подальшому – будівництво пасажирського і вантажного терміналів.
Голова Київської ОДА наголосив, що поруч з аеропортом розташована залізниця – і це створить "унікальний комфортний хаб для перевізників".
На думку влади, це має позитивно вплинути на розвиток туризму й економіки України.
Передісторія:
- У липні 2018 року директор комунального підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" Сергій Кандауров оголосив про плани створити міжнародний аеропорт на базі аеродрому.
- Вартість відновлення злітно-посадкової смуги й будівництва термінала аеропорту Білої Церкви, згідно з техніко-економічним обгрунтуванням, тоді оцінювали у 59 мільйонів євро.