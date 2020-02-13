Аеропорт у Білій Церкві буде міжнародним – голова Київської ОДА

1787 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 14:11

Запланований у Білій Церкві аеропорт повинен отримати статус міжнародного, заявив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Чернишов.

Джерело: Чернишов на пресконференції, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є відома європейська практика розташування аеропортів на невеликій відстані від столиці, які обслуговують лоукост.

Наш перший аеропорт "Біла Церква" отримає статус міжнародного і залучить нові авіакомпанії. Уже цього року ми розробляємо відповідну документацію, а також плануємо прискорити перетворення цього аеропорту на міжнародний".

Деталі: За словами Чернишова, серед іншого планується відкриття пункту пропуску через державний кордон, а в подальшому – будівництво пасажирського і вантажного терміналів.

Голова Київської ОДА наголосив, що поруч з аеропортом розташована залізниця – і це створить "унікальний комфортний хаб для перевізників".

На думку влади, це має позитивно вплинути на розвиток туризму й економіки України.

Передісторія:

  • У липні 2018 року директор комунального підприємства "Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс" Сергій Кандауров оголосив про плани створити міжнародний аеропорт на базі аеродрому.
  • Вартість відновлення злітно-посадкової смуги й будівництва термінала аеропорту Білої Церкви, згідно з техніко-економічним обгрунтуванням, тоді оцінювали у 59 мільйонів євро.

Теми: аеропорт Біла Церква Київська область авіа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ каже, що службовці "Борисполя" наухилялися від податків на 263 мільйона. Аеропорт заперечує 7 лютого 2020, 13:15
Пасажирський Boeing "Ізмір-Стамбул" розбився в Туреччині 5 лютого 2020, 18:04
В аеропорту Мадрида аварійно сів літак без колеса і зі зламаним двигуном 3 лютого 2020, 21:26
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: Укрпошта припинила приймати посилки до Китаю
Богдан програв суд партії Порошенка
Росіяни ставляться до України гірше, ніж українці до РФ
Основні держпослуги підключено до сервісу Check, квитанції можна не носити – Дубілет
Усі новини
ТаблоID

Артисти радять, що дарувати на День закоханих

поради

Коли доцільно подаватися на кілька вакансій в одну компанію

Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати