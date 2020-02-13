Аэропорт в Белой Церкви будет международным – глава Киевской ОГА

Запланированный в Белой Церкви аэропорт должен получить статус международного, заявил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Чернышов.

Источник: Чернышов на пресс-конференции, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты.

Наш первый аэропорт "Белая Церковь" получит статус международного и привлечет новые авиакомпании. Уже в этом году мы разрабатываем соответствующую документацию, а также планируем ускорить превращение этого аэропорта в международный".

Детали: По словам Чернышова, среди прочего планируется открытие пункта пропуска через государственную границу, а в дальнейшем – строительство пассажирского и грузового терминалов.

Глава Киевской ОГА почеркнул, что рядом с аэропортом находится железная дорога – и это создаст "уникальный комфортный хаб для перевозчиков".

По мнению властей, это должно положительно повлиять на развитие туризма и экономики Украины.

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