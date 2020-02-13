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У Харкові затримали патрульного, який у погоні підстрелив порушника

Четвер, 13 лютого 2020, 13:18
У Харкові затримали патрульного, який у погоні підстрелив порушника

Патрульного поліцейського затримали у Харкові після того, як у погоні він підстрелив пасажира автомобіля, який переслідував через водіння напідпитку.

Джерело: пресслужба прокуратури Харківської області

Дослівно: "13 лютого 2020 року, вночі, екіпажу патрульних поліцейських від громадян надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі "Subaru Forester".

Працівники патрульної поліції відреагували на відповідну інформацію та знайшли вказаних громадян і автомобіль. Але водій автомобіля "Subaru Forester" почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитись, розпочалась погоня".

Деталі: Порушників переслідував екіпаж патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) на службовому автомобілі "Skoda Rapid".

Автівка "Subaru Forester" застрягла у полі поблизу села Хролі Харківського району.

Щоб зупинити транспортний засіб старший лейтенант поліції здійснив 3 постріли в "Subaru Forester", але автівка зникла з місця події. 

Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ої лікарні Харкова пасажира, який отримав два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває у лікарні в тяжкому стані. 

Поліцейського, який застосував вогнепальну зброю, внаслідок чого було поранено громадянина, затримали.

У зв’язку із цим правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч.3 ст.365 КК України).

Вирішується питання щодо повідомлення патрульному про підозру, обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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