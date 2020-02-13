Патрульного полицейского задержали в Харькове после того, как в погоне он подстрелил пассажира автомобиля, который преследовал из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Источник: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Дословно: "13 февраля 2020 года, ночью, к экипажу патрульных полицейских от граждан поступила информация о том, что на ул. Зубарева трое мужчин распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле "Subaru Forester".

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на соответствующую информацию и нашли указанных граждан и автомобиль. Но водитель автомобиля "Subaru Forester" начал убегать от патрульных и не реагировал на требования остановиться, началась погоня".

Детали: Нарушителей преследовал экипаж патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) на служебном автомобиле "Skoda Rapid".

Автомобиль "Subaru Forester" застряла в поле вблизи села Хроли Харьковского района.

Чтобы остановить транспортное средство старший лейтенант полиции совершил 3 выстрела в "Subaru Forester", но машина скрылась с места происшествия.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полицейского, который применил огнестрельное оружие, в результате чего был ранен гражданин, задержали.

В связи с этим правоохранители начали уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.3 ст.365 УК Украины).

Решается вопрос о сообщение патрульному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.