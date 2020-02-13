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Дніпропетровські шахраї вигадали ноу-хау: побутовим газом заправляли автівки

Четвер, 13 лютого 2020, 13:21
Дніпропетровські шахраї вигадали ноу-хау: побутовим газом заправляли автівки

На Дніпропетровщині поліція викрила групу шахраїв, які газ для потреб населення продавали через мережу підпільних АЗС.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Як встановило слідство, підозрювані створили комерційну структуру, яка через спеціалізовані аукціони дешево скуповувала скраплений газ для потреб населення. Також вони подавали до органів місцевого самоврядування підроблені списки звернень громадян негазифікованих районів Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей, які нібито звернулися до них про допомогу.

 

Потім цей скраплений газ шахраї продавали через мережу підпільних АЗС вже за ринковими цінами.

За попередніми даними, сума завданих державі збитків сягає десятків мільйонів гривень.

У фігурантів справи вилучено підроблені звіти з реалізації скрапленого газу, "чорнові" записи, 15 тисяч доларів та 80 тисяч гривень, незареєстровану зброю, гранату та спеціалізовані автомобілі для перевезення скрапленого газу.

 

Шістьом посадовим особам комерційної структури повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу - службове підроблення; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою.

Українська правда

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Теми: автокриміналДніпропетровська областьгаз
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