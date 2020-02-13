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Днепропетровские мошенники придумали ноу-хау: бытовым газом заправляли машины

Четверг, 13 февраля 2020, 13:21
Днепропетровские мошенники придумали ноу-хау: бытовым газом заправляли машины

На Днепропетровщине полиция разоблачила группу мошенников, которые газ для нужд населения продавали через сеть подпольных АЗС.

Источник: сообщение Национальной полиции

Детали: Как установило следствие, подозреваемые создали коммерческую структуру, которая через специализированные аукционы дешево скупала сжиженный газ для нужд населения. Также они подавали в органы местного самоуправления поддельные списки обращений граждан негазифицированных районов Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей, которые якобы обратились к ним за помощью.

 

Затем этот сжиженный газ мошенники продавали через сеть подпольных АЗС уже по рыночным ценам.

По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба достигает десятков миллионов гривен.

У фигурантов дела изъяты поддельные отчеты по реализации сжиженного газа, "черновые" записи, 15 тыс. долларов и 80 тыс. гривен, незарегистрированное оружие, граната и специализированные автомобили для перевозки сжиженного газа.

 

Шестерым должностным лицам коммерческой структуры сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - служебный подлог; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой.

Украинская правда
Темы: автокриминалДнепропетровская областьгаз
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