Онук Назарбаєва розказав про топ-корупцію та попросив притулку у Великій Британії – ЗМІ

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Четвер, 13 лютого 2020, 15:11

Онук першого президента і лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва 29-річний Айсултан Назарбаєв попросив у влади Великої Британії політичного притулку, він заявив, що у нього є дані про корупцію в Росії і Казахстані.

Джерело: РБК з посиланням на портали КАЗТАГ і Vlast.kz, Facebook Aisultan Rakhat

Пряма мова в Facebook Aisultan Rakhat: "Я прошу у Великої Британії політичний притулок. Мої останні п'ять років покриті сірими смугами. Пора людям дізнатися, що насправді відбувалося і чому!

Вся справа в тому, що я володію інформацією про високомасштабну корупцію між урядом Росії і Казахстану. Я кажу про мільярди доларів США, вкрадені у народу Казахстану".

Деталі: За словами Айсултана, його мати – старша дочка президента і спікер сенату Даріга Назарбаєва – "почала закулісну війну" проти бізнесмена і колишнього тестя Кайрата Боранбаева (займає восьме місце в списку Forbes 50 найвпливовіших бізнесменів Казахстану з оцінкою статків у $ 445 млн).

Він розповів, що вся справа в контракті про продаж казахстанського газу російському Газпрому.

"Там існує прокладкова компанія і на ній формується прибуток близько 1.5 млрд доларів США на рік. Гроші осідають в Сінгапурі і там вони діляться між Російською верхівкою, гаманцями Володимира Путіна, а зокрема, Олексія Міллера, керівника російського Газпрому. Що стосується Казахстану, то прибуток близько 700 млн дол на рік, ділиться між Тимуром Кулібаєвим і Кайратом Боранбаевим, моїм колишнім тестем", - написав Айсултан в facebook.

У своєму пості Назарбаєв також додав, що всі деталі він планує повідомити в інтерв'ю газеті Times.

Портали, які опублікували цю інформацію стверджують, що Facebook Aisultan Rakhat – це аккаунт, який належить саме Назарбаєву.

Теми: Казахстан Росія Газпром корупція Велика Британія


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